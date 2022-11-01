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Группа А: Аякс уверенно победил Рейнджерс, Ливерпуль обыграл Наполи

Данные матчи не повлияли на турнирное положение клубов.
Вчера, 23:59
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В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете А оставалась лишь одна турнирная интрига.

Ливерпуль мог обогнать Наполи и занять первое место, если бы разгромно победил итальянский клуб. 

Этого не случилось. Мерсисайдцы добыли победу, но не такую уверенную. Матч завершился со счетом 2:0.

Два гола были забиты в концовке встречи их на свой счет записали лидер "красных" Мохаммед Салах и новичок Дарвин Нуньес

Ливерпуль - Наполи 2:0

Голы: М.Салах, 85, Нуньес, 90+8

Во втором поединке Рейнджерс, лишивший шансов на евровесну принял Аякс, вылетевший в Лигу Европы.

Гости добыли уверенную победу "хлопнув дверью напоследок". Матч завершился со счетом 1:3.

В составе "сыновей Бога" забивали Мохаммед Кудус, Стивен Бергейс и Франсишку Консейсау.

За шотландцев с пенальти в концовке матча отличился Джеймс Тавернье.

Рейнджерс - Аякс 1:3

Голы: Тавернье (пен), 78 - Бергейс, 4 Кудус, 29, Консейсау, 89.

Итоговая турнирная таблица группы А

  1.  Наполи - 15
  2. Ливерпуль - 15
  3. Аякс - 6
  4. Рейнджерс - 0
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