Группа А: Аякс уверенно победил Рейнджерс, Ливерпуль обыграл Наполи
В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете А оставалась лишь одна турнирная интрига.
Ливерпуль мог обогнать Наполи и занять первое место, если бы разгромно победил итальянский клуб.
Этого не случилось. Мерсисайдцы добыли победу, но не такую уверенную. Матч завершился со счетом 2:0.
Два гола были забиты в концовке встречи их на свой счет записали лидер "красных" Мохаммед Салах и новичок Дарвин Нуньес
Ливерпуль - Наполи 2:0
Голы: М.Салах, 85, Нуньес, 90+8
Во втором поединке Рейнджерс, лишивший шансов на евровесну принял Аякс, вылетевший в Лигу Европы.
Гости добыли уверенную победу "хлопнув дверью напоследок". Матч завершился со счетом 1:3.
В составе "сыновей Бога" забивали Мохаммед Кудус, Стивен Бергейс и Франсишку Консейсау.
За шотландцев с пенальти в концовке матча отличился Джеймс Тавернье.
Рейнджерс - Аякс 1:3
Голы: Тавернье (пен), 78 - Бергейс, 4 Кудус, 29, Консейсау, 89.
Итоговая турнирная таблица группы А
- Наполи - 15
- Ливерпуль - 15
- Аякс - 6
- Рейнджерс - 0