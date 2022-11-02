iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Такого матча еще не было": Йовичевич оценил будущий поединок с Лейпцигом

Украинский и немецкий клубы в очном противостоянии разыграют путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:46
Игор Йовичевич / Getty Images
Игор Йовичевич / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига.

Перед решающим противостоянием немецкая команда занимает второе место в квартете, имея в своем активе девять баллов и опережая "горняков" на три очка.

"Такого матча в нашей карьере еще не было, когда нам бы представлялась возможность выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лично я такого накала еще не чувствовал, да и все так же, кроме некоторых футболистов. Эта амбиция, и иногда неопределенность момента движет тебя вперед. Мы проделали большую работу и уже не удовлетворяемся тем, что имеем.

Читай также: Хавбек Шахтера: Матч против РБ Лейпциг - важнейший в моей жизни

Осталось 95 минут матча с очень хорошей командой, которая в последних поединках набрала 16 очков из 18 возможных, которая демонстрирует хороший и интенсивный футбол, выиграв у Реала и оппонентов в Бундеслиге. Нкунку, Вернер, Форсберг - все они выступают на очень хорошем уровне, так что для нас будет супервызов. В футболе не всегда выигрывают фавориты, но то, что у нас много травм, это факт. Швед и Зубков - важные игроки нашей команды и нашей модели игры. Но, думаю, их потерю достойно и на максимальном уровне заменят другие. Верю в команду и в позитивный результат.

Если мы хотим выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов, то нам нужна только победа, а Лейпциг устроит и ничья. Иногда такой расклад для соперника - психологическое давление, ведь не каждый может играть на ничью. Один гол может сделать для нас результат и может поставить на кон все и через энергию и ва-банк изменить игру. Шахтеру не обязательно играть первым номером, чтобы победить в матче", - цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг состоится в Варшаве в среду, 2 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Лейпциг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер лейпциг Игор Йовичевич
0 0 0

Статьи по теме

Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом
Украинская теннисистка Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом Украинская теннисистка Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом
Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

ЧМ-202214:00
Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
ЧМ-202213:58
Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу
Лига Чемпионов13:34
Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом
Лига Чемпионов13:15
Турнирные таблицы: Лига Чемпионов УЕФА 2022/23
Лига Чемпионов12:51
Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн матч 2.11.2022
Лига Чемпионов12:42
Украинская теннисистка Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом
Лига Чемпионов12:00
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов11:46
"Такого матча еще не было": Йовичевич оценил будущий поединок с Лейпцигом
Лига Чемпионов11:22
Шахтер - РБ Лейпциг: онлайн трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:58
Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Видео голов матча 01.11.2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK