"Такого матча еще не было": Йовичевич оценил будущий поединок с Лейпцигом

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига.

Перед решающим противостоянием немецкая команда занимает второе место в квартете, имея в своем активе девять баллов и опережая "горняков" на три очка.

"Такого матча в нашей карьере еще не было, когда нам бы представлялась возможность выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лично я такого накала еще не чувствовал, да и все так же, кроме некоторых футболистов. Эта амбиция, и иногда неопределенность момента движет тебя вперед. Мы проделали большую работу и уже не удовлетворяемся тем, что имеем.

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Осталось 95 минут матча с очень хорошей командой, которая в последних поединках набрала 16 очков из 18 возможных, которая демонстрирует хороший и интенсивный футбол, выиграв у Реала и оппонентов в Бундеслиге. Нкунку, Вернер, Форсберг - все они выступают на очень хорошем уровне, так что для нас будет супервызов. В футболе не всегда выигрывают фавориты, но то, что у нас много травм, это факт. Швед и Зубков - важные игроки нашей команды и нашей модели игры. Но, думаю, их потерю достойно и на максимальном уровне заменят другие. Верю в команду и в позитивный результат.

Если мы хотим выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов, то нам нужна только победа, а Лейпциг устроит и ничья. Иногда такой расклад для соперника - психологическое давление, ведь не каждый может играть на ничью. Один гол может сделать для нас результат и может поставить на кон все и через энергию и ва-банк изменить игру. Шахтеру не обязательно играть первым номером, чтобы победить в матче", - цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг состоится в Варшаве в среду, 2 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Лейпциг.