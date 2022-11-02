Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом

Нападающий Лейпцига Юссуф Поульсен будет вынужден пропустить заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера.

Датский форвард накануне поединка тренировался индивидуально и не успел полностью восстановиться от травмы икроножной мышцы.

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Также под вопросом находится выход на поле полузащитника Амаду Айдара. Малийский хавбек был вынужден преждевременно завершить тренировку из-за проблем с лодыжкой. Его участие в матче считается маловероятным, сообщает RB Live.

Отметим, что в текущем сезоне Поульсен провел в составе Лейпцига восемь матчей во всех турнирах, забив два мяча. На счету Айдара один гол и один ассист в 18 поединках.

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг состоится в Варшаве в среду, 2 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Лейпциг.