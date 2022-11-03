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Мбаппе во второй раз стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Всего для представителей ПСЖ подобное признание стало уже четвертым в шести турах.
Сегодня, 17:50
Мбаппе забил Ювентусу / Getty Images
Мбаппе забил Ювентусу / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал автором лучшего гола шестой тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Самым ярким взятием ворот был признан забитый французом мяч в поединке с Ювентусом (2:1). На 13-й минуте форвард парижской команды после сольного прохода открыл счет во встрече ударом с 21 метра.

Стоит отметить, что это признание автором лучшего гола недели стало для Мбаппе вторым в шести турах группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и четвертым для представителей ПСЖ. Ранее дважды в опросе также побеждал Лионель Месси.

Напомним, что ПСЖ с 14 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, уступив первенство в квартете Бенфике лишь по меньшему количеству голов в выездных матчах.

Источник видео: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ Килиан Мбаппе
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