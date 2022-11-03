Мбаппе во второй раз стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Всего для представителей ПСЖ подобное признание стало уже четвертым в шести турах.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал автором лучшего гола шестой тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Самым ярким взятием ворот был признан забитый французом мяч в поединке с Ювентусом (2:1). На 13-й минуте форвард парижской команды после сольного прохода открыл счет во встрече ударом с 21 метра.

Стоит отметить, что это признание автором лучшего гола недели стало для Мбаппе вторым в шести турах группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и четвертым для представителей ПСЖ. Ранее дважды в опросе также побеждал Лионель Месси.

Напомним, что ПСЖ с 14 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, уступив первенство в квартете Бенфике лишь по меньшему количеству голов в выездных матчах.

Источник видео: MEGOGO