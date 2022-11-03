Бенфика вырвала у ПСЖ первое место группы за счет седьмого условия

В группе Н Лиги чемпионов случилось то, что не увидишь каждый день, да и не в каждый розыгрыш турнира.

ПСЖ и Бенфика подходили к последнему туру группового этапа с одинаковым количеством очков. При этом парижане имели лучшую разницу голов (+8 против +4 у португальцев).

Победив на выезде Ювентус 2:1, команда Кристофа Галтье улучшила баланс голов до +9. Однако в параллельной встрече в Хайфе "орлы" разгромили Маккаби 6:1, умудрившись забить последние два гола на 88 и 90+2 минутах соответственно.

Это позволило им сравняться с ПСЖ по разнице голов. В итоге у команд получились одинаковые количество очков (16), баланс голов (+9) количество забитых (16) и пропущенных (7). В личных встречах они дважды расписали одинаковые ничьи 1:1.

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Определение лучшей команды группы дошло до седьмого условия, которым стал подсчет голов в выездных поединках, где невероятная победа в Хайфе позволила Бенфике вырвать первую строчку таблицы (8 против 6 у парижан).