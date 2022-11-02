Милан разгромил Зальцбург, завоевав путевку в плей-офф Лиги чемпионов, Челси обыграл Динамо Загреб

В группе Е определилось, кто пойдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, кто продолжит выступления в еврокубках в Лиге Европы, а кто поедет домой.

В среду, 2 ноября, на Сан-Сиро состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Милан разгромил Зальцбург со счетом 3:0.

Обе команды до стартового свистка претендовали на вторую путевку в плей-офф.

Уже на 14-й минуте Оливье Жиру вывел "россонери" вперед. После перерыва в течение 12 минут команда Стефано Пиоли сумела еще дважды поразить ворота австрийцев усилиями все того же Жиру и Раде Крунича. В добавленное арбитром время четвертый гол итальянцев забил Жуниор Мессиас.

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Окончательный счет встречи ознаменовал возвращение Милана в плей-офф Лиги чемпионов.

Милан - Зальцбург 4:0

Голы: Жиру, 14, 57, Крунич, 46, Мессиас, 90+1.

В параллельной встрече загребское Динамо не сумело обыграть немотивированный Челси. Хорваты за счет поражения Зальцбурга имели возможность выйти в плей-офф Лиги Европы.

На 7-й минуте Динамо подарило своим фанатам надежду на продолжение еврокубков, однако последующие голы Рахима Стерлинга и Дениса Закарии разрушили ее.

Челси - Динамо Загреб 2:1

Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 - Петкович, 7.