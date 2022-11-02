Шахтер - Лейпциг: обзор матча и результат игры

В рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер принимал Лейпциг (Германия).

На стартовых минутах встречи команды присматривались друг к другу, однако немецкая команда намного быстрее адаптировалась к сопернику. Уже в первые минуты «быки» создали момент: Нкунку скинул на Вернера, а тот пробил в дальний угол, на что Трубин успел быстро среагировать.

Через пару минут связка вновь дала знать о себе, что привело к забитому голу. Нкунку подобрал мяч, который потерял Судаков, скинул на Вернера, а тот вновь не сумел пробить Анатолия, но уже тут Нкунку сыграл на добивание.

Футболисты много боролись, фолили, что привело к тому, что Тимо Вернер досрочно покинул поле, ведь получил травму после подката Степаненко.

Донецкий Шахтер в первом тайме делал ставку на забрасывания и сольные проходы, что разбавлялось дальними ударами. Но ничего из этого не работало: Траоре попадал в офсайды, фланговые игроки не могли обыграть соперника, а все удары были неточными.

Лейпциг, который забил на старте, немного сбавил темпы, но их атаки более острее. Нкунку имел несколько возможность, но не сумел реализовать свои шансы, Собослаи и Форсберг били выше.

Второй тайм начался с атак Шахтера, но гол забил Лейцпиг. Немцы провели атаку, в которой была суматоха, где Симакан был первым на мяче и скинул на дальнею штангу Силве, который в ближний угол переправил мяч.

Игор Йовичевич произвел замены в средине второго тайма. Тэйлор, который не успел адаптироваться к игре, ошибся, после чего Нкунку отдал на Собослаи, а тот реализовал выход один на один – разгром.

Пример, как нужно выходить на замену, показал Ольмо. Футболист провел на поле минуту и забил – Кампль на пару с Ольмо разыграли штрафной, после чего Дани ворвался в штрафную и пробил точно в угол, отправив мяч в ворота от штанги. Стоит отметить, что Бондар немного подставил голову, из-за чего взятие ворот переписали на его автогол.

В концовке встречи у Шахтера был один момент – Мудрик взял игру на себе и пробил из-за пределов штрафного, но выше ворот. Лейцпиг же продолжал доминировать и создавать моменты, но их подводила точность или уверенно играл на линии Трубин.

Донецкий Шахтер разгромно проиграл в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но сыграет в еврокубках весной. «Горняки» заняли третье место, которое позволяет сыграет в Лиге Европы. Реал и Лейпциг прошли дальше, а Селтик закончил сезон ни с чем.

Статистика матча Шахтер – Лейпциг шестого тура Лиги чемпионов

Шахтер – Лейпциг 0:4

Голы: Нкунку, 10, Силва, 50, Собослаи, 62, Бондарь (аг), 68

Владение мячом: 51% - 49%

Удары по воротам: 5-12

Удары в створ: 1-7

Офсайды: 3-4

Угловые: 2-3

Шахтер: Трубин – Конопля (Тэйлор, 59), Бондар, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко (Крискив, 81) – Петряк, Судаков (Джурасек, 59), Мудрик (Тотовицкий, 74) – Траоре (Сикан, 59)

РБ Лейпциг: Блазвих – Симакан (Генрихс, 67), Гвардиол, Орбан, Раум (Хальстенберг, 67) – Шлагер (Диалло, 74), Кампль – Собослаи (Ольмо, 67), Вернер, Нкунку (Форсберг, 19) – Силва

Предупреждения: Михайличенко, Тэйлор, Сикан