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Мбаппе - о матче с Баварией: Возможность для камбэка есть

Француз верит в отыгрыш своей команды.
Сегодня, 00:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о результате матча с Баварией (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

"Не надо забывать о том, что происходило в конце матча. Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Мы выйдем на поле в ответном матче с целью пройти дальше.

Ситуация была непредсказуемой, мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Мы работали день и ночь.

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Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно.

Я увидел, что возможность для камбэка есть", – сказал приводит слова Мбаппе Canal+.

Напомним, ответная встреча Бавария - ПСЖ состоится 8 марта на Альянц Арене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ Килиан Мбаппе

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