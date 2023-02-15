ПСЖ - Бавария 0:1 Видео гола и лучших моментов матча 14.02.2023 Лиги чемпионов

В Париже на Парк де Пренс в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретились местный ПСЖ и мюнхенская Бавария.

Первый тайм оказался безголевым, однако на старте второй половины поединка гости сумели организовать гол.

Вышедший после перерыва на замену Альфонсо Дэвис совершил подачу с левого фланга в штрафную соперника, где Кингсли Коман нанес удар в касание. Джанлуиджи Доннарумма не сумел спасти свою команду. Этот гол и решил исход встречи.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча матча ПСЖ - Бавария в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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ПСЖ - Бавария 0:1

Гол: Коман, 53

Владение мячом: 45% - 55%

Удары по воротам: 9-15

Удары в створ: 4-6

Офсайды: 5-3

Угловые: 4-5

ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш – Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Данилу (Витиньо, 75), Верратти, Солер (Мбаппе, 57) – Месси, Неймар.

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 46)– Киммих, Горецка – Сане (Санишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 76)– Шупо-Мотинг (Мюллер, 76).

Предупреждения: Неймар, Кимпембе - Павар.

Удаление: Павар (вторая желтая карточка, 92)

Источник: MEGOGO