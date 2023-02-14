Милан - Тоттенхэм 1:0: обзор матча и результат игры 14.02.2023

Команда Стефано Пиоли обыграла непростого соперника и теперь надеется продолжить победный ход в чемпионате Италии.

Во вторник, 14 февраля на Сан-Сиро в рамках первого матча противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись Милан и Тоттенхэм.

Оба коллектива подошли к данной встрече с определенными потерями, но у них нашлась одна общая проблема - травма основного вратаря (Майк Меньян не играет с конца сентября 2022 года, Уго Льорис недавно выбыл на 1,5-2 месяца).

Хозяева поля не стали откладывать дело на потом и уже на старте поединка вышли вперед.

Малик Тиау забросил мяч на Тео Эрнандеса, который выиграл верховую борьбу и ворвался под углом в штрафную гостей. Француз нанес удар, но попал в штангу. Первым на мяче оказался Браим Диас, который со второй попытки все же отправил мяч (вместе с собой) в ворота "шпор".

Вплоть до самого перерыва команды не часто угрожали воротам друг друга, не создав по-настоящему опасных моментов.

После отдыха англичане стали чаще угрожать воротам соперника - видимо, подействовала речь Антонио Конте. Однако их ударам не хватало одного компонента - точности. То же самое касается и "россонери".

А если не попадать по воротам, то и голов не будет. Тоттенхэм не сумел организовать качественный финальный штурм и, как следствие, потерпел выездное поражение, упустив возможность заполучить преимущество перед домашней игрой.

Ответная встреча пройдет в Лондоне 8 марта и в ней Конте не может рассчитывать на Эрика Дайера из-за перебора желтых карточек.

Статистика матча Милан - Тоттенхэм 1/8 финала Лиги чемпионов

Милан - Тоттенхэм 1:0

Гол: Диас, 7.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 17 - 13

Атаки: 84 - 134

Милан: Татарушану - Калулу, Кьяер, Тиау - Салемакерс (Мессиас, 77), Крунич, Тонали (Побега, 86), Эрнандес - Диас (де Кетеларе, 77), Жиру, Леау (Ребич, 90+1).

Тоттенхэм: Форстер - Лангле (Дэвис, 81), Дайер, Ромеро - Эмерсон Роял, Скипп, Сарр, Перишич - Кулусевски (Ришарлисон, 70), Кейн, Сон (Данджума, 81).

Предупреждения: Тонали, Эрнандес - Ромеро, Дайер.