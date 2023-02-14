Браим Диас стал автором первого гола Милана в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года

Милан открыл счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Голом на 7-й минуте игры отличился атакующий хавбек "россонери" Браим Диас. Таким образом, данный забитый мяч для Милана стал первым в плей-офф ЛЧ с марта 2014 года.

Напомним, в последний раз за миланский клуб вне группового этапа главного еврокубка забивал Кака. Бразилец отличился в ворота Атлетико.

В текущем сезоне на счету Диаса 4 гола и 3 ассиста в 25 матчах во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Леау организовал аукцион в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.