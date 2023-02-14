iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Браим Диас стал автором первого гола Милана в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года

Испанец прервал "сухую" серию итальянского клуба.
Вчера, 22:44
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

Милан открыл счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Голом на 7-й минуте игры отличился атакующий хавбек "россонери" Браим Диас. Таким образом, данный забитый мяч для Милана стал первым в плей-офф ЛЧ с марта 2014 года.

Напомним, в последний раз за миланский клуб вне группового этапа главного еврокубка забивал Кака. Бразилец отличился в ворота Атлетико.

В текущем сезоне на счету Диаса 4 гола и 3 ассиста в 25 матчах во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Леау организовал аукцион в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан браим диас

Статьи по теме

Милан - Тоттенхэм 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Милан - Тоттенхэм 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Гол Диаса подарил Милану победу над Тоттенхэмом и преимущество перед ответной игрой Гол Диаса подарил Милану победу над Тоттенхэмом и преимущество перед ответной игрой
Милан - Тоттенхэм: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Милан - Тоттенхэм: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лидер Милана получил повреждение на тренировке перед матчем против Тоттенхэма Лидер Милана получил повреждение на тренировке перед матчем против Тоттенхэма
Помочь журналистам

Видео

ПСЖ - Бавария 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
ПСЖ - Бавария 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:43
Милан - Тоттенхэм 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:34
ПСЖ - Бавария 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:26
Коман имеет самый высокий процент побед в своих первых 50 матчах Лиги чемпионов
Европа00:18
"К черту ПСЖ": Фанаты Баварии негодуют из-за высоких цен на билеты во Франции
Лига Чемпионов00:03
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Гол Диаса подарил Милану победу над Тоттенхэмом и преимущество перед ответной игрой
Лига Чемпионов23:57
Бавария минимально обыграла ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов
Европа23:50
Реал Лунина может усилиться вингером Наполи
Европа23:20
Гринвуд вряд ли сыграет за Манчестер Юнайтед в этом сезоне
Формула 123:19
"Лорд Персеваль, моя очередь": Сайнс и Леклер обменялись шутками во время обкатки Феррари
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK