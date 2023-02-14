Леау организовал аукцион в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии
Вингер Милана разыгрывает футболки со своими автографами.
В феврале случился страшный природный катаклизм, который унес с собой десятки тысяч жизней в Турции и Сирии.
Игрок Милана Рафаэль Леау решил организовать благотворительный аукцион, в котором разыгрываются игровые футболки "россонери" с автографами самого португальца, сообщает Home of Milan.
Собранные средства с данного аукциона пойдут на помощь семьям пострадавших от землетрясения.
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Напомним, что во вторник, 14 февраля, Милан начнет свой путь по плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче противостояния 1/8 финала команда Стефано Пиоли будет принимать в гостях лондонский Тоттенхэм.