Леау организовал аукцион в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

В феврале случился страшный природный катаклизм, который унес с собой десятки тысяч жизней в Турции и Сирии.

Игрок Милана Рафаэль Леау решил организовать благотворительный аукцион, в котором разыгрываются игровые футболки "россонери" с автографами самого португальца, сообщает Home of Milan.

Собранные средства с данного аукциона пойдут на помощь семьям пострадавших от землетрясения.

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Напомним, что во вторник, 14 февраля, Милан начнет свой путь по плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче противостояния 1/8 финала команда Стефано Пиоли будет принимать в гостях лондонский Тоттенхэм.