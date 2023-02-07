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Атсу нашли живым после землетрясения в Турции

Футболиста Хатайспора спасли из-под завалов дома.
Сегодня, 09:50
Кристиан Атсу / hatayspor.org.tr
Кристиан Атсу / hatayspor.org.tr

Бывший игрок Челси и Ньюкасла Кристиан Атсу, выступающий ныне за Хатайспор был найден живым после землетрясения в Турции.

31-летнего футболиста с травмами достали из-под завалов его дома, что подтвердил пресс-секретарь турецкого клуба Мустафа Озат.

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При этом он отметил, что спортивный директор Хатайспора Танер Савут остается под завалами.

"Раненого Атсу спасли. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, до сих пор находится под завалами", - приводит слова Озата CNN Turk со ссылкой на Radyo Gol.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение. Количество жертв уже превысило 2300 человек, более 13 тысяч получили ранения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Турции Хатайспор

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