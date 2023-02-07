Президент Хатайспора опроверг информацию о том, что Атсу был спасен

По словам Лютфю Саваша, поиски футболиста продолжаются до сих пор.

Почетный президент Хатайспора Лютфю Саваш заявил, что Кристиана Атсу не был спасен из-под завалов, вопреки предыдущим заявлениям СМИ, сообщает Goal.

Вскоре после землетрясения в Турции некоторые издания опубликовали информацию, что 31-летний футболист был найден в больнице, однако почетный президент турецкого клуба был вынужден опровергнуть данные заявления.

"К сожалению, поисково-спасательные работы для Атсу продолжаются. Спасательные команды продолжают пробираться через завалы и ужасные условия, пытаясь найти выживших".

Напомним, что связь с Кристианом Атсу и техническим директором клуба пропала после того, как в Турции произошло землетрясение, унесшее жизни нескольких тысяч человек.