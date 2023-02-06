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Футбол

Атсу спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

Немного хороших новостей.
Сегодня, 21:33
Кристиан Атсу / Getty Images
Кристиан Атсу / Getty Images

Хавбек Хатайспора Кристиан Атсу был спасен из-под завалов и доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что после ужасной трагедии в Турции футболист перестал выходить на связь. Пропал также и технический директор клуба.

Пока спасатели нашли только Кристиана, игрок жив, но у него травмирована правая нога и наблюдаются проблемы с дыханием. Сейчас он в больнице.

Тем временем количество жертв землетрясения увеличилось до 1762 человек, а более 12 тысяч получили травмы.


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