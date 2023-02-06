Экс-футболист Челси не выходит на связь после землетрясения в Турции
Судьба Кристиана Атсу пока неизвестна.
Бывший футболист Челси Кристиан Атсу, вероятно, стал одной из жертв кошмарного землетрясения в Турции.
31-летний футболист сейчас выступает за турецкий Хатайспор, однако клуб заявил, что не может связаться с англичанином.
Ранее Хатайспор уже заявил, что спортивный директор клуба и один из переводчиков также не выходят на связь. Судьба всех троих человек в данный момент неизвестна.
Также турецкие СМИ сообщают, что Кристиан Атсу - не единственный футболист, оказавшийся под завалами. Ранее уже были спасены три игрока Хатайспора.
Напомним, что после серии землетрясений в Турции под завалами находятся тысячи человек.