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Экс-футболист Челси не выходит на связь после землетрясения в Турции

Судьба Кристиана Атсу пока неизвестна.
Сегодня, 15:25
Кристиан Атсу / Getty Images
Кристиан Атсу / Getty Images

Бывший футболист Челси Кристиан Атсу, вероятно, стал одной из жертв кошмарного землетрясения в Турции.

31-летний футболист сейчас выступает за турецкий Хатайспор, однако клуб заявил, что не может связаться с англичанином.

Ранее Хатайспор уже заявил, что спортивный директор клуба и один из переводчиков также не выходят на связь. Судьба всех троих человек в данный момент неизвестна.

Также турецкие СМИ сообщают, что Кристиан Атсу - не единственный футболист, оказавшийся под завалами. Ранее уже были спасены три игрока Хатайспора.

Напомним, что после серии землетрясений в Турции под завалами находятся тысячи человек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турция

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