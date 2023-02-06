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Землетрясение в Турции: Футбольный турнир с участием украинских команд оказался под угрозой срыва

На сегодня запланирован старт Winter Cup-2023, в котором должны сыграть три клуба из Украины.
Сегодня, 13:28
Winter Cup-2023 оказался под угрозой срыва / НК Верес
Winter Cup-2023 оказался под угрозой срыва / НК Верес

Сильное землетрясение, которое случилось ночью 6 февраля в Турции и Сирии, может помешать проведению турнира Winter Cup-2023, в котором должны принять участие украинские команды.

На данный момент известно, что количество погибших вследствие ужасного природного катаклизма уже превысило 900 человек. Еще тысячи получили ранения.

В Winter Cup-2023 в Турции должны сыграть украинские Ворскла, Верес, Полесье и эстонская Левадия, но пока старт соревнований, запланированный на сегодня, остается под вопросом.

Ситуацию с возможным срывом турнира прокомментировал его организатор Александр Денисов.

"Пока все эти ужасные события никак не влияют на проведение турнира, у нас все идет по плану. Но мы ждем на официальную позицию турецких властей, все может измениться в любую минуту", - сказал Денисов в комментарии FanDay.

Winter Cup-2023 должен начаться в понедельник, 6 февраля, матчем между Полесьем и Ворсклой. Старт игры запланирован на 18:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла верес Полесье

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