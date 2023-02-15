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Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант

Украинец стал любимчиком болельщиков лондонского клуба.
Сегодня, 22:14
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Челси на выезде встречается с Боруссией Дортмунд.

Украинский полузащитник "синих" Михаил Мудрик дебютировал за лондонский клуб в плей-офф еврокубка.

В преддверии поединка фанаты Челси посвятили своим любимчикам чант. Примечательно, что в нем нашлось место Мудрику.

We’ve got Enzo in the middle, 
He knows exactly what we need,
Thiago at the back,
Mudryk in attack,
Chelsea gonna win the Champions League…

Отметим, на ISPORT.ua доступно онлайн-трансляция встречи Боруссия Дортмунд - Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант
Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант

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