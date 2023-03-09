Тоттенхэм - Милан 0:0 обзор матча и результат игры

В среду, 8 марта, в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле принимал Милан. В первой встречи миланский клуб добыл минимальную победу - 1:0.

Второй поединок начался довольно аккуратно с минимум моментов. Команды старались действовать осторожно, особо без остроты.

Свой хороший момент получил Мессиас, который вышел на ударную позицию после розыгрыша штрафного. Однако полузащитник пробил отвратительно, послав мяч мимо ворот.

Тоттенхэм же стал больше создавать во второй половине встречи. По-настоящему первый серьезный момент создал Хейбьерг, однако с его ударом в угол справился голкипер Милана Меньян.

Итальянцы не забывали и атаковать, что переростало в моменты для Жиру, Диаза и их партнеров. Но все это не приносило результат.

В компенсированное время Кейн мог перевести игру в овертайме, но с его ударом справился Меньян. В контратаке итальянцы могли все закончить, но удар Леау приняла штанга.

Несмотря на драматическую концовку, счет в матче не был открыт. Милан пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, где не выступал с сезона-2011/12.

Статистика матча Тоттенхэм - Милан 1/8 финала Лиги чемпионов

Тоттенхэм - Милан 0:0 (первая игра 0:1)

Владение мячом: 51%-49%

Удары по воротам: 10-14

Удары в створ: 2-3

Офсайды: 0-1

Угловые: 6-0

XG: 0.51 - 1.51