Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов

Виктор Осимхен может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов из-за повреждения, сообщает Football Italia.

Нападающий Наполи вернулся из расположения сборной с повреждением приводящей мышцы левого бедра.

Точно известно, что Виктор пропустит игру 28-го тура Серии А против Милана, но также нападающий может пропустить и следующие игры.

А далее у Наполи четвертьфиналы Лиги чемпионов против все того же Милана. Существует вероятность, что Осимхен пропустит все игры против "россонери".

Напомним, что со статистикой Виктора Осимхена в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.