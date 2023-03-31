iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов

Из-за травмы Осимхен не сможет помочь своему клубу.
Сегодня, 18:47
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Виктор Осимхен может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов из-за повреждения, сообщает Football Italia.

Нападающий Наполи вернулся из расположения сборной с повреждением приводящей мышцы левого бедра. 

Точно известно, что Виктор пропустит игру 28-го тура Серии А против Милана, но также нападающий может пропустить и следующие игры.

А далее у Наполи четвертьфиналы Лиги чемпионов против все того же Милана. Существует вероятность, что Осимхен пропустит все игры против "россонери".

Напомним, что со статистикой Виктора Осимхена в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед выделил для себя шесть кандидатов в центр нападения Манчестер Юнайтед выделил для себя шесть кандидатов в центр нападения
Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом
Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом
Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Монпелье Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Монпелье
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:49
Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Монпелье
Футбол21:30
"Как мне докажут, что магии не существует?": Отаменди похвастал татуировкой с Месси
Европа21:29
Паратичи покинул пост директора Тоттенхэма
Формула 120:53
Пиастри расписался на своем знаменитом твите об отказе становиться пилотом Альпин
Европа20:50
Хави о возвращении Месси:"Последний танец, как у Джордана"
НБА20:28
Порзингис откажется от опции игрока и продлит контракт с Вашингтоном
Европа19:59
Ришарлисон опроверг, что способствовал увольнению Конте
НБА19:58
Абдул-Джаббар хочет "дать пощечину" Карри из-за его влияния на молодежь
Европа19:40
Марокканский футболист на машине в полете проломил стену спортзала, в котором занимались дети
Формула 119:32
Ферстаппен назвал пилота, которого считает своим конкурентом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK