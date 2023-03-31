Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов
Из-за травмы Осимхен не сможет помочь своему клубу.
Виктор Осимхен может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов из-за повреждения, сообщает Football Italia.
Нападающий Наполи вернулся из расположения сборной с повреждением приводящей мышцы левого бедра.
Точно известно, что Виктор пропустит игру 28-го тура Серии А против Милана, но также нападающий может пропустить и следующие игры.
А далее у Наполи четвертьфиналы Лиги чемпионов против все того же Милана. Существует вероятность, что Осимхен пропустит все игры против "россонери".
Напомним, что со статистикой Виктора Осимхена в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.