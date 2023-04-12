"Мы спокойны": Тренер Милана поделился ожиданиями от матча с Наполи

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал будущее противостояние с Наполи в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первый поединок между "россонери" и "адзурри" состоится в среду, 12 апреля, на Сан Сиро и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Мы спокойны, потому что понимаем, что подготовились к этому матчу наилучшим образом. Понимаем все сложности, с которыми предстоит столкнуться. Лига чемпионов - это Лига чемпионов, хотим показать свой лучший футбол.

Читай также: "Знаю свою команду": Тренер Наполи пообещал превзойти Милан в матче Лиги чемпионов

У Милана фантастически успешная история в Лиге чемпионов. При этом мы несколько лет не могли пробиться в этот турнир. Предстоящий матч очень важен. Мы уже превзошли результат прошлого сезона, а теперь попробуем преодолеть барьер 1/4 финала.

Понимаем, что Наполи очень силен. Но на данном этапе в турнире остались только сильные соперники. Мы должны отдать все силы без остатка, чтобы получить шанс пробиться дальше", - цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Милан - Наполи.