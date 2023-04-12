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"Знаю свою команду": Тренер Наполи пообещал превзойти Милан в матче Лиги чемпионов

"Адзурри" и "россонери" устроят итальянское противостояние в четвертьфинале турнира.
Сегодня, 12:08
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от будущего гостевого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против Милана.

Первый поединок в итальянском противостоянии состоится в среду, 12 апреля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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"Надеюсь, помимо этого поединка, у нас впереди будет еще много важных матчей. Мы переживаем хороший этап в своих карьерах, игроки и я сам. Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле.

Это турнир чемпионов, а чемпионы себя не жалеют, чемпионы находят нужные силы. Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти Милан", - цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Милан - Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан Лучано Спаллетти

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