"Знаю свою команду": Тренер Наполи пообещал превзойти Милан в матче Лиги чемпионов

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от будущего гостевого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против Милана.

Первый поединок в итальянском противостоянии состоится в среду, 12 апреля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читай также: Наполи недосчитается важных игроков атаки в первом матче с Миланом в Лиге чемпионов

"Надеюсь, помимо этого поединка, у нас впереди будет еще много важных матчей. Мы переживаем хороший этап в своих карьерах, игроки и я сам. Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле.

Это турнир чемпионов, а чемпионы себя не жалеют, чемпионы находят нужные силы. Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти Милан", - цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Милан - Наполи.