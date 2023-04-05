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Милан - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Миланом и Наполи в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 12:55
Милан - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча / Getty Images
Милан - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча / Getty Images

В среду, 12 апреля, Милан примет на своем поле Наполи в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов-2022/2023.

Первая часть итальянского противостояния в плей-офф главного европейского клубного турнира состоится в Милане на стадионе Сан Сиро. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Милан - Наполи

Трансляция поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между Миланом и Наполи будет доступна в этой новости 11 апреля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Милан пробился в плей-офф Лиги чемпионов с десятью очками со второго места в своей группе, уступив первую строчку Челси (0:3, 0:2), но опередив Зальцбург (1:1, 4:0) и загребское Динамо (3:1, 4:0). В 1/8 финала турнира "россонери" с минимальным преимуществом по сумме двух матчей прошли Тоттенхэм (1:0, 0:0). В недавнем поединке итальянской Серии А Милан на выезде разгромил уверенно идущего к чемпионству Наполи со счетом 4:0.

Наполи с 15 баллами выиграл свою группу Лиги чемпионов, оставив в квартете позади себя Ливерпуль (4:1, 0:2), Аякс (6:1, 4:2) и Рейнджерс (3:0, 3:0). На первой стадии плей-офф турнира неаполитанцы дважды обыграли франкфуртский Айнтрахт (2:0, 3:0).

Всего за свою историю Милан и Наполи провели между 156 матчей, но все поединки состоялись на внутренней арене - в чемпионате и Кубке Италии. Будущая встреча в Лиге чемпионов станет для соперников первой на международном уровне. На данный момент преимущество на стороне "россонери": 60 побед против 47 поражений, а еще 49 матчей завершились вничью.

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