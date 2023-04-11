Наполи недосчитается важных игроков атаки в первом матче с Миланом в Лиге чемпионов
Осимхен и Симеоне не сыграют в важной игре.
Наполи остался без двух форвардов в преддверии матча с Миланом в Лиге чемпионов.
Неаполитанцы опубликовали заявку на игру в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В данный список не попали нападающие Виктор Осимхен и Джованни Симеоне.
Our squad for Milan 🫵#UCL #MilanNapoli pic.twitter.com/d8mrArGdCz— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 11, 2023
Напомним, нигериец сыграть 12 апреля он не сможет. Из-за проблем с задней поверхностью бедра не примет участие в матче с Миланом и Симеоне.
Ранее сообщалось, что топ-клубы АПЛ готовы устроить гонку за лидера Наполи.