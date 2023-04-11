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Наполи недосчитается важных игроков атаки в первом матче с Миланом в Лиге чемпионов

Осимхен и Симеоне не сыграют в важной игре.
Вчера, 21:45
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи остался без двух форвардов в преддверии матча с Миланом в Лиге чемпионов. 

Неаполитанцы опубликовали заявку на игру в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В данный список не попали нападающие Виктор Осимхен и Джованни Симеоне.

Напомним, нигериец сыграть 12 апреля он не сможет. Из-за проблем с задней поверхностью бедра не примет участие в матче с Миланом и Симеоне.

Ранее сообщалось, что топ-клубы АПЛ готовы устроить гонку за лидера Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан Джованни Симеоне Виктор Осимхен

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