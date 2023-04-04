iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Топ-клубы АПЛ готовы устроить гонку за лидера Наполи

Ким Мин-Дже может перебраться в чемпионат Англии.
Сегодня, 17:27
Ким Мин-Дже / Getty Images
Ким Мин-Дже / Getty Images

Центрбэк итальянского Наполи Ким Мин-Дже летом, возможно, сменит клубную прописку.

Как сообщает издание Daily Mail, южнокореец находится в поле зрения Ливерпуля, МЮ и Тотенхэма.

Читай также: Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов

Источник отмечает, что игрок обойдется претендентам в сумму, которая приблизительно составляет 40 млн фунтов и является клаусулой в контракте игрока.

Мин-Дже перебрался в стан "партенопейцев" минувшим летом из турецкого Фенербахче за 18 млн евро. За этот сезон он сыграл 36 игр, забив два гола и отдав один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи англия

Статьи по теме

Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов
Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом
Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом
ПСЖ нацелился на защитника Наполи ПСЖ нацелился на защитника Наполи
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа19:06
Форварда Фулхэма дисквалифицировали на 8 матчей за удаление в матче с Манчестер Юнайтед
Европа18:51
Де Дзерби - о численных отставках в АПЛ: В Италии давление еще сильнее, чем здесь
Европа18:40
Манчестер Юнайтед заключил новый долгосрочный контракт с основным защитником
Европа18:22
Месси определился со своим будущим
НБА18:20
Зайон может помочь Новому Орлеану еще по ходу регулярки
Европа17:58
Челси определился с кандидатами на замену Поттеру
Украина17:49
Герреро: В Панаме Заря была бы чемпионом, в Израиле - в ТОП-5
Европа17:27
Топ-клубы АПЛ готовы устроить гонку за лидера Наполи
НБА17:21
Даллас хочет переподписать Ирвинга, Кайри намерен рассмотреть все предложения
Формула 117:02
Масса хочет попробовать отсудить у Хэмилтона чемпионский титул 2008 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK