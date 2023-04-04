Топ-клубы АПЛ готовы устроить гонку за лидера Наполи

Ким Мин-Дже может перебраться в чемпионат Англии.

Центрбэк итальянского Наполи Ким Мин-Дже летом, возможно, сменит клубную прописку.

Как сообщает издание Daily Mail, южнокореец находится в поле зрения Ливерпуля, МЮ и Тотенхэма.

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Источник отмечает, что игрок обойдется претендентам в сумму, которая приблизительно составляет 40 млн фунтов и является клаусулой в контракте игрока.

Мин-Дже перебрался в стан "партенопейцев" минувшим летом из турецкого Фенербахче за 18 млн евро. За этот сезон он сыграл 36 игр, забив два гола и отдав один ассист.