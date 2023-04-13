Спаллетти уйдет с ответного матча против Милана, если фанаты Наполи не окажут поддержку команде

Итальянец хочет, чтобы фанаты помогали команде, а не бросали на произвол судьбы.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти пригрозил уйти с матча клуба, если фанаты не станут поддерживать игроков.

"Я не знаю, какой атмосферы ожидать в ответном матче, но вы можете себе представить, как я был расстроен, увидев такой стадион против Милана. Мы выигрываем чемпионат Италии после 33 лет ожидания. То, что я увидел во время важного матча, я не смогу понять никогда. Это навсегда останется со мной.

Если то же самое произойдет во время ответного матча Лиги чемпионов, я покину скамейку запасных и пойду домой. Потому что это что-то необъяснимое.

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Парни чувствительны к тому, что происходит вокруг них, и против Милана дома мы играли в абсурдной атмосфере. Нас взяли в заложники", – заявил Спаллетти в интервью Football Italia.

Напомним, во время матчей с Миланом фанаты неаполитанцев молчали, выражая таким образом протест против работы президента Аурелио Де Лаурентиса, а также руководства клуба в целом.