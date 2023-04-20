Основной центрбек Реала должен успеть восстановиться к матчам против Манчестер Сити
Ожидается, что защитник Реала Давид Алаба будет готов к первому матчу полуфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сообщает The Athletic.
30-летний австриец был заменен в перерыве ответной встречи 1/4 финала против Челси из-за мышечной травмы.
После тестов было подтверждено, что Алаба пропустит максимум две недели вне игры. Первый матч против англичан состоится 9 мая — через 20 дней.
Также "бланкос" надеются, что игрок будет готов к финалу кубка Испании против Осасуны 6 мая.
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Стоит отметить, что первый матч против Манчестер Сити точно пропустит другой основной центрбек "королевского клуба" Эдер Милитао. Бразилец не сыграет из-за дисквалификации, получив ненужную желтую карточку в игре с Челси.