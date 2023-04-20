Реал и МЮ посоревнуются за лидера сборной Дании
Расмус Хойлунд привлекает внимание многих клубов Европы.
Прогресс лидера сборной Дании и нападающего Аталанты Расмуса Хойлунда не остался незамеченным.
Как сообщает датское издание B.T, в борьбу за футболиста включились Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед.
Сейчас у игрока нет агента, но он начнет изучать предложения от всех клубов после того, как найдет себе нового представителя.
В текущем сезоне Хойлунд забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах чемпионата Италии. Также он является лучшим бомбардиром отбора на ЧЕ-2024, забив пять голов в 2 матчах.
Напомним, ранее сообщалось, что Хойлундом интересуется Бавария.