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Футбол

Реал и МЮ посоревнуются за лидера сборной Дании

Расмус Хойлунд привлекает внимание многих клубов Европы.
Сегодня, 09:17
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

Прогресс лидера сборной Дании и нападающего Аталанты Расмуса Хойлунда не остался незамеченным.

Как сообщает датское издание B.T, в борьбу за футболиста включились Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед.

Сейчас у игрока нет агента, но он начнет изучать предложения от всех клубов после того, как найдет себе нового представителя.

В текущем сезоне Хойлунд забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах чемпионата Италии. Также он является лучшим бомбардиром отбора на ЧЕ-2024, забив пять голов в 2 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что Хойлундом интересуется Бавария.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Реал Мадрид

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