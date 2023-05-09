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Основной защитник Манчестер Сити не сыграет против Реала из-за травмы

Натан Аке будет вынужден пропустить поединок с мадридским клубом.
Сегодня, 18:52
Аке получил травму в матче чемпионата / Getty Images
Аке получил травму в матче чемпионата / Getty Images

Тренерский штаб Манчестер Сити не сможет рассчитывать на защитника Натана Аке в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

Нидерландский футболист получил травму в последнем поединке английской Премьер-лиги с Лидсом (2:1) и был вынуждено заменен на 54-й минуте.

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Как сообщает Marca, 28-летний футболист не попал в заявку "горожан" на предстоящую игру и не полетел с командой в Мадрид.

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити состоится во вторник, 9 мая. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Реал - Манчестер Сити.

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