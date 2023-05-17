iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити и Реал объявили составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Команды в своих сильнейших составах готовятся выяснить, кто же встретится с Интером в финале турнира.
Сегодня, 21:09
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В среду, 17 мая, на Этихаде состоится ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и мадридским Реалом.

Обе команды подходят к поединку в максимально доступных составах. Разве что Пеп Гвардиола по-прежнему не сможет рассчитывать на Натана Аке из-за мышечного повреждения, которое не позволило ему сыграть в первом матче.

Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин займет свое обычное место на скамейке запасных.

Читай также: Мбаппе жалеет, что не перешел в Реал

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд.

Запасные: Карсон, Ортега, Альварес, Гомес, Льюис, Ляпорт, Марез, Палмер, Филлипс, Фоден.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Азар, Асенсио, Вальехо, Диас, Васкес, Менди, Начо, Одриосола, Рюдигер, Себальос, Чуамени.

Напомним, что на ISPORT можно будет следить за событиями матча Манчестер Сити - Реал, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид

Статьи по теме

Реалу могут засчитать техническое поражение в матче с Хетафе Реалу могут засчитать техническое поражение в матче с Хетафе
Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч полуфинала Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов
Феликс может остаться в АПЛ, но не в Челси Феликс может остаться в АПЛ, но не в Челси
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi покинули турнир, Monte сыграют с GamerLegion
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

Европа21:32
Феликс может остаться в АПЛ, но не в Челси
Европа21:30
Барселона определилась с одним из вариантов усиления полузащиты
Лига Чемпионов21:09
Манчестер Сити и Реал объявили составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов
Другие страны20:59
Гол Ярмоленко помог Аль-Айну разгромить Ан-Наср
Европа20:55
"Нет прав - нет продаж": Наполи потребовал снять с продажи бутылки Coca-Cola с изображением своего игрока
Украина20:28
На войне против россии погиб украинский хоккеист
Европа20:16
Ливерпуль объявил об уходе четырех игроков по завершению этого сезона
Другие страны19:57
Аравийское правительство составило список игроков, которые должны играть в местной лиге
Европа19:36
Форварда Брентфорда дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок
Европа19:28
Милан запланировал чистку состава на фоне не выхода в финал ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK