Манчестер Сити и Реал объявили составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Команды в своих сильнейших составах готовятся выяснить, кто же встретится с Интером в финале турнира.

В среду, 17 мая, на Этихаде состоится ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и мадридским Реалом.

Обе команды подходят к поединку в максимально доступных составах. Разве что Пеп Гвардиола по-прежнему не сможет рассчитывать на Натана Аке из-за мышечного повреждения, которое не позволило ему сыграть в первом матче.

Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин займет свое обычное место на скамейке запасных.

Читай также: Мбаппе жалеет, что не перешел в Реал

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд.

Запасные: Карсон, Ортега, Альварес, Гомес, Льюис, Ляпорт, Марез, Палмер, Филлипс, Фоден.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Азар, Асенсио, Вальехо, Диас, Васкес, Менди, Начо, Одриосола, Рюдигер, Себальос, Чуамени.

Напомним, что на ISPORT можно будет следить за событиями матча Манчестер Сити - Реал, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.