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Футбол

Мартинес: Мы заслуживали большего

Аргентинец считает, что фанаты могут гордиться командой.
Сегодня, 08:16
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Лаутаро Мартинес убежден, что Интер заслуживал большего в финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, что миланский Интер уступил Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов с минимальным счетом, хотя имел все шансы перевернуть игру.

Аргентинский форвард считает, что его команда вчера отлично выступила, но в футболе нередко все решают небольшие моменты, которых вчера "нерадзурри" как раз не хватило.

"Мы вышли в финал Лиги чемпионов после того, как преодолели сложный групповой этап. Потом мы выбили Порту, Бенфику и Милан, а сегодня сражались с Манчестер Сити – с самой сильной командой. Мы заслуживали большего.

В таких матчах все решают детали, и, наверное, нам чего-то не хватило для победы, но я очень горжусь нашим выступлением. Мы разочарованы, но болельщики должны гордиться нашей командой", – приводит слова Лаутаро УЕФА.

Также после финального матча Бернарду Силва заявил о своем желании покинуть клуб.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Интер Милан Лаутаро Мартинес

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