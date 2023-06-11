Мартинес: Мы заслуживали большего

Лаутаро Мартинес убежден, что Интер заслуживал большего в финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, что миланский Интер уступил Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов с минимальным счетом, хотя имел все шансы перевернуть игру.

Аргентинский форвард считает, что его команда вчера отлично выступила, но в футболе нередко все решают небольшие моменты, которых вчера "нерадзурри" как раз не хватило.

"Мы вышли в финал Лиги чемпионов после того, как преодолели сложный групповой этап. Потом мы выбили Порту, Бенфику и Милан, а сегодня сражались с Манчестер Сити – с самой сильной командой. Мы заслуживали большего.

В таких матчах все решают детали, и, наверное, нам чего-то не хватило для победы, но я очень горжусь нашим выступлением. Мы разочарованы, но болельщики должны гордиться нашей командой", – приводит слова Лаутаро УЕФА.

Также после финального матча Бернарду Силва заявил о своем желании покинуть клуб.