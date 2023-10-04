Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 обзор матча и результат игры 04.10.2023

Действующий победитель Лиги чемпионов идет пока без потерь.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг на своем поле принимал Манчестер Сити.

Подопечные Хосепа Гвардиолы вышли вперед на 25 минуте после гола Фодена.

Читай также: Шахтер победил Антверпен, совершив сумасшедший камбэк во втором тайме

"Быки" сумели отыграться на старте второго тайма - Опенда реализовал свой момент.

Манчестер Сити сумел вырвать победу, а автором гола стал Альварес, которому понадобилось пять минут игрового времени, чтобы забить. Финальную точку в игре поставил Доку, который забил в компенсированное время.

В турнирной таблице группы Манчестер Сити занимает первое место, набрав шесть очков. Следом идет Лейпциг, у которого три очка.

В следующем туре "горожане" сыграют с Янг Бойзом, а Лейпциг - с Црвеной Звездой.

Статистика матча Лейпциг - Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Лейпциг - Манчестер Сити 1:3

Голы: Опенда, 48 - Фоден, 25, Альварес, 84, Доку 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.27-1.45

Владение мячом: 30%-70%

Удары: 3-19

Удары в створ: 1-6

Фолы: 12-6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!