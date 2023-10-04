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Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 обзор матча и результат игры 04.10.2023

Действующий победитель Лиги чемпионов идет пока без потерь.
Вчера, 23:54
Лейпциг - Манчестер Сити / Getty Images
Лейпциг - Манчестер Сити / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг на своем поле принимал Манчестер Сити.

Подопечные Хосепа Гвардиолы вышли вперед на 25 минуте после гола Фодена.

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"Быки" сумели отыграться на старте второго тайма - Опенда реализовал свой момент.

Манчестер Сити сумел вырвать победу, а автором гола стал Альварес, которому понадобилось пять минут игрового времени, чтобы забить. Финальную точку в игре поставил Доку, который забил в компенсированное время.

В турнирной таблице группы Манчестер Сити занимает первое место, набрав шесть очков. Следом идет Лейпциг, у которого три очка.

В следующем туре "горожане" сыграют с Янг Бойзом, а Лейпциг - с Црвеной Звездой.

Статистика матча Лейпциг - Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Лейпциг - Манчестер Сити 1:3
Голы: Опенда, 48 - Фоден, 25, Альварес, 84, Доку 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.27-1.45
Владение мячом: 30%-70%
Удары: 3-19
Удары в створ: 1-6
Фолы: 12-6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов лейпциг Манчестер Сити

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