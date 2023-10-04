Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 обзор матча и результат игры 04.10.2023
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг на своем поле принимал Манчестер Сити.
Подопечные Хосепа Гвардиолы вышли вперед на 25 минуте после гола Фодена.
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"Быки" сумели отыграться на старте второго тайма - Опенда реализовал свой момент.
Манчестер Сити сумел вырвать победу, а автором гола стал Альварес, которому понадобилось пять минут игрового времени, чтобы забить. Финальную точку в игре поставил Доку, который забил в компенсированное время.
В турнирной таблице группы Манчестер Сити занимает первое место, набрав шесть очков. Следом идет Лейпциг, у которого три очка.
В следующем туре "горожане" сыграют с Янг Бойзом, а Лейпциг - с Црвеной Звездой.
Статистика матча Лейпциг - Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Лейпциг - Манчестер Сити 1:3
Голы: Опенда, 48 - Фоден, 25, Альварес, 84, Доку 90+2
Ожидаемые голы (xG): 0.27-1.45
Владение мячом: 30%-70%
Удары: 3-19
Удары в створ: 1-6
Фолы: 12-6
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