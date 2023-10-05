Ньюкасл уверенно победил ПСЖ дома, Боруссия Дортмунд и Милан разошлись миром

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете F, который на бумаге является "группой смерти", состоялось два матча.

Ньюкасл на своем поле принял ПСЖ, а Боруссия Дортмунд в "родных стенах" встретилась с Миланом.

Статистика матча Лиги чемпионов Ньюкасл - ПСЖ

"Сороки" провели первый домашний матч в главном клубном турнире Европы с 2003 года и сразу же принялись радовать своих фанатов, соскучившихся по еврокубковому футболу.

На 17 минуте матча Мигель Альмирон открыл счет в матче, а еще до перерыва Ден Берн увеличил отрыв своей команды.

Во втором тайме уже оба коллектива отмечались голами. Сперва Шон Лонгстафф довел счет до разгромного, затем Люка Эрнандес отквитал один мяч, но "последнее слово" все же было за Ньюкаслом, а именно за Фабианом Шером.

Таким образом, английский клуб не только провел первую игру в Лиге чемпионов на домашнем стадионе за последние 20 лет, но и добыл первую победу с сезона-2003/04.

Ньюкасл - ПСЖ 4:1

Голы: Альмирон, 17, Берн, 34, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 - Эрнандес, 56

xG: 1.03 - 0.89

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 7 - 2

Владение мячом: 31% - 69%

Статистика матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Милан

Во втором поединке данной группы зрители не увидели ни одного забитого мяча. Команды сыграли в нулевую ничью.

Хотя, оба клуба имели ряд моментов для того, чтобы вырвать победу. Ближе к этому был Милан, который нереализовал сразу два шанса в концовке встречи.

Сперва на 82 минуте Тео Эрнандес пробил головой выше ворот, а затем после удара Тиджани Рейндерса мяч пролетел рядом со штангой.

Боруссия Дортмунд - Милан 0:0

xG: 0.96 - 1.40

Удары: 18 - 13

Удары в створ: 3 - 2

Владение мячом: 57% - 43

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