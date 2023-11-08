Бавария - Галатасарай: обзор матча и результат игры 08.11.2023

Мюнхенская Бавария после трех побед подряд в первых трех турах могла гарантировать себе плей-офф Лиги чемпионов, для чего нужно было побеждать турецкий Галатасарай.

Тем не менее сделать это мюнхенцам оказалось сложно. В первом тайме команды создали минимум опасных случаев, а перед перерывом Бавария еще и потеряла Джамала Мусиалу из-за травмы.

На старте второй половины Галатасарай смог забить, но их гол отменили из-за офсайда на начальной стадии атаки. На 80-й минуте другой ассистент арбитра отменил гол Гарри Кейна, но VAR проверил и все же засчитал взятие ворот - у англичанина офсайда не было.

NA ENDLICH! HARRY KANE! EINS ZU NULL FÜR UNS! 💪💪💪



⚫🟣 #FCBvGS | 1-0 | 84' ✨ pic.twitter.com/u8OYODSSc9 — FC Bayern München (@FCBayern) November 8, 2023

Далее баварцев уже было не остановить и Кейн забил второй раз уже через семь минут, вовремя откликнувшись на прострел молодого Матиса Теля. Но на третьей добавленной минуте Бакамбу опередил Кима и пробил мимо Нойера, отквитав один гол. Правда, большего Галатасараю не удалось достичь.

Таким образом, Бавария одержала четвертую победу подряд и гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика матча Бавария – Галатасарай 4-го тура Лиги чемпионов

Бавария - Галатасарай 2:1

Гол: Кейн, 80, 87 - Бакамбу, 90+3

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано (Лаймер, 72), Ким Мин Чже, Дэвис – Горетцкая, Киммих – Коман, Сане (Тель, 72), Мусиала (Мюллер, 40) – Кейн.

Галатасарай: Муслера - Боэ, Бардакджи, Санчес, Анхелиньо (Нельссон, 78) - Айхан (Сержиу Оливейра, 69), Торрейра - Зиеш (Йилмаз, 58), Заа (Бакамбу, 79), Актюркоглу -

Предупреждение: Дэвис – Бардакчи, Бурук

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