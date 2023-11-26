iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стала известна заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Антверпена

Донецкий клуб опубликовал список игроков, которые отправились на важный поединок еврокубка.
Сегодня, 21:00
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Во вторник, 28 ноября, состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Антверпеном.

На игру, которая пройдет в немецком Гамбурге на Фолькспаркштадионе, главный тренер "горняков" Марино Пушич взял 26 игроков, список с именами которых клуб опубликовал в социальных сетях.

Отметим, что в заявке на поединок еврокубка не попал правый защитник Ефим Конопля, который получил тяжелую травму в недавней игре УПЛ против Полесья (0:0).

Вратари: Рудько, Ризнык, Твардовский.

Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолеишвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий.

Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

Читай также: Шахтер - Антверпен: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что в первом матче между этими двумя командами победу одержали "оранжево-черные", которые проигрывали по ходу встречи со счетом 0:2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антверпен Шахтер Донецк

Статьи по теме

УПЛ: Кривбасс победил Минай, Верес обыграл Металлист 1925, ничья Ворсклы с ЛНЗ УПЛ: Кривбасс победил Минай, Верес обыграл Металлист 1925, ничья Ворсклы с ЛНЗ
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Фото гениталий наказуемо: директор соперника Шахтера был дисквалифицирован Фото гениталий наказуемо: директор соперника Шахтера был дисквалифицирован
Днепр-1 одолел Шахтер и стал новым лидером УПЛ Днепр-1 одолел Шахтер и стал новым лидером УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:56
Моуринью изъявил желание возглавить одну из топовых сборных
НБА22:53
Внутрисезонный турнир НБА: 29 ноября пройдут последние матчи группового этапа
НБА22:38
Дончич повредил палец в матче против Клипперс
Украина22:30
УХЛ: матч Днепр - Тризуб будет доигран позже
Европа22:18
Беллингем побил очередной голевой рекорд Роналду
Киберспорт22:15
Monte стали победителями ESL Challenger Jönköping 2023
Европа22:02
Манчестер Юнайтед - первая команда в истории АПЛ, сыгравшая на "ноль" 500 раз
Киберспорт21:57
Monte - чемпионы ESL Challenger Jönköping 2023
Европа21:33
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Формула 121:27
Ферстаппен вышел на третье место в истории Формулы 1 по количеству побед за карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK