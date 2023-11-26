Стала известна заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Антверпена

Донецкий клуб опубликовал список игроков, которые отправились на важный поединок еврокубка.

Во вторник, 28 ноября, состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Антверпеном.

На игру, которая пройдет в немецком Гамбурге на Фолькспаркштадионе, главный тренер "горняков" Марино Пушич взял 26 игроков, список с именами которых клуб опубликовал в социальных сетях.

Отметим, что в заявке на поединок еврокубка не попал правый защитник Ефим Конопля, который получил тяжелую травму в недавней игре УПЛ против Полесья (0:0).

Вратари: Рудько, Ризнык, Твардовский.

Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолеишвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий.

Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

⚒ Список гравців «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів ⭐️



🔜 Гра з «Антверпеном» відбудеться 28 листопада та розпочнеться о 19:45 (18:45 CET).



🎫 Купуйте квитки на поєдинок: https://t.co/nWszw0giK1.#Shakhtar #UCL #ШахтарАнтверпен pic.twitter.com/XpClNRHIwD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 26, 2023

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Напомним, что в первом матче между этими двумя командами победу одержали "оранжево-черные", которые проигрывали по ходу встречи со счетом 0:2.

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