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Пушич анонсировал возвращение ключевого игрока Шахтера на матч с Антверпеном

Наставник "горняков" рассчитывает на Бондаренко.
Сегодня, 22:23
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 28 ноября, донецкий Шахтер сыграет с Антверпеном в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник донецкой команды Марино Пушич сообщил, что Артем Бондаренко будет в заявке команды.

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Увидим ли мы Артема Бондаренко в матче с Антверпеном и на сколько процентов он готов к игре?

– Он очень тяжело работал, чтобы вернуться после травмы и уже провел с нами несколько занятий. Понемногу, но уверенно, он втягивается в групповые тренировки и готовится к тому, чтобы получить определенное игровое время. Артем будет завтра в составе, а уже во время игры будем смотреть, понадобится ли нам его помощь. Но я радуюсь, что он уже на пути к полному возвращению.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Артем Бондаренко Марино Пушич

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