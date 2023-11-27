"Сильный соперник": Пушич назвал задачу Шахтера на матч с Антверпеном

Во вторник, 28 ноября, донецкий Шахтер сыграет с Антверпеном в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник донецкой команды Марино Пушич провел пресс-конференцию, на которой высказался о предстоящем поединке.

В прошлом туре Лиги чемпионов Шахтер победил Барселону, и тогда все восхищались игрой команды, но после этого последовало поражение от Днепра-1 и ничья с Полесьем. В чем причина таких результатов, ведь это немного беспокоит перед завтрашним важным матчем?

– На самом деле все очень просто, ведь у каждой игры есть своя история. Это первое. Каждый турнир имеет свою энергию и свою цель. Для меня и для команды это важно. Имеем ничью и поражение в этих играх, но мы могли бы легко победить в обоих случаях, если бы завершали все наши атаки и реализовывали все моменты. Иногда, если этого не делать, то можно получить ничью или проиграть. Для меня это все – часть игры. Более важно то, как именно мы играли. А мы очень хорошо играли, особенно в последней встрече, создали множество голевых моментов. Иногда немного не хватало удачи, чтобы вовремя реализовать один из моментов, изменить ход игры и победить. Я не удовлетворен результатом, но понравилась именно наша игра и то, что мы смогли показать.

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Шахтер впервые за год не забил сопернику, это произошло в матче с Полесьем. В чем причина, как думаете?

– Как я уже говорил, мы не воспользовались нашими шансами. Знаете, иногда футбол таков. Я доволен тем, как мы сыграли, сколько возможностей создали, – это очень хорошо для нашей команды. Мы не завершали наши атаки, потому получили ничью. Но это была хорошая ничья. Финальный результат нам не понравился, но то, как мы играли, сколько моментов создали – это было очень хорошо. Иногда просто необходимо реализовать один такой момент, чтобы потом забить даже больше голов. Многое обсуждалось после этой игры, но для меня основным является то, как мы играли. В каждой игре есть своя энергия, своя особенность. Мы всегда стараемся найти способ победить, но по собственной стратегии. Плохо, когда совсем ничего не создаешь, а мы создали многое. Мы раз сорок были в моменте, когда могли сделать больше, чем делали. Для меня это тоже важно. Я похвалил своих футболистов после матча именно за то, как они играли, за их энергию, дисциплину. Все было почти идеально, кроме голов. Здесь с вами соглашаюсь.

Как вы считаете, игроки лучше выступают, потому что они представляют свою страну и нацию?

– Безусловно, это часть мотивации и дополнительный толчок, когда ты выступаешь за свою страну, пытаешься дать энергию людям, которые там находятся, сыграть так, чтобы они гордились тобой. Но базовая мотивация состоит в том, чтобы выступить как профессионал для своих партнеров по команде и для клуба. Вместе с тем ты представляешь свою страну в Европе, и сейчас очень важно, чтобы люди гордились Шахтером и чтобы мы остались в еврокубках подольше.

Вопрос о вашем друге Марке ван Боммеле: общались ли вы с ним?

– Нет, мы поговорим завтра.

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Что вы думаете о его футболе?

– С Марком Антверпен добился замечательного результата, став чемпионом прошлого года и выиграв трофеи. Это нелегко сделать, это большое достижение. Уважение ему, его команде и клубу Антверпен. Они сильные соперники. Я знаю, что начало этого сезона для них сложилось не очень хорошо, но иногда это лишь такой неудачный момент, который может произойти. Я думаю, он очень хороший тренер и он это уже показал. Его команду непросто обыграть.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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