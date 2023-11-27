Сикан: Понимаем, что в матче с Антверпеном нужна только победа

Во вторник, 28 ноября, состоится матч пятого тура группы Н Лиги чемпионов, в котором сойдутся донецкий Шахтер и бельгийский Антверпен.

Во время предматчевой пресс-конференции форвард "горняков" Даниил Сикан рассказал о целях команды на будущий поединок.

"Для нас самое главное – не большое количество голов, а результат, а именно победа. Завтра мы рассчитываем исключительно на положительный для Шахтера итог", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

"Антверпен - очень хорошая команда, которая демонстрирует комбинационный футбол, играет вперед и постоянно ищет свободные зоны, любит атаковать через середину. В составе есть очень хорошие футболисты как атаки, так и защиты".

Источник: Getty Images

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"Но, как и любой клуб, у Антверпена есть и слабые стороны. Будем стараться максимально воспользоваться оставшимся временем, чтобы подготовить и нашу команду, и нашу атаку к завтрашней игре. Надеюсь, подойдем к матчу с максимальным настроением, ведь понимаем, что нужна только победа".

Он также поблагодарил болельщиков, которые приходят на матчи Шахтера в Гамбурге, чтобы поддержать украинский коллектив.

"Конечно, уже очень хочется играть с болельщиками дома, в Украине, но пока это невозможно. Спасибо болельщикам, которые приходят на наши матчи в Гамбурге, поддерживают и дают нам второй дом в этом городе".

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча между Шахтером и Антверпеном, который начнется в 19:45 по киевскому времени.

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