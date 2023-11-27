iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сикан: Понимаем, что в матче с Антверпеном нужна только победа

Нападающий "оранжево-черных" ответил на вопросы прессы перед ответственной игрой еврокубка.
Сегодня, 20:01
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Во вторник, 28 ноября, состоится матч пятого тура группы Н Лиги чемпионов, в котором сойдутся донецкий Шахтер и бельгийский Антверпен.

Во время предматчевой пресс-конференции форвард "горняков" Даниил Сикан рассказал о целях команды на будущий поединок.

"Для нас самое главное – не большое количество голов, а результат, а именно победа. Завтра мы рассчитываем исключительно на положительный для Шахтера итог", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

"Антверпен - очень хорошая команда, которая демонстрирует комбинационный футбол, играет вперед и постоянно ищет свободные зоны, любит атаковать через середину. В составе есть очень хорошие футболисты как атаки, так и защиты".

Источник: Getty Images

Читай также: Вратарь Шахтера просит подписать петицию о присвоении его брату звания Героя Украины посмертно

"Но, как и любой клуб, у Антверпена есть и слабые стороны. Будем стараться максимально воспользоваться оставшимся временем, чтобы подготовить и нашу команду, и нашу атаку к завтрашней игре. Надеюсь, подойдем к матчу с максимальным настроением, ведь понимаем, что нужна только победа".

Он также поблагодарил болельщиков, которые приходят на матчи Шахтера в Гамбурге, чтобы поддержать украинский коллектив.

"Конечно, уже очень хочется играть с болельщиками дома, в Украине, но пока это невозможно. Спасибо болельщикам, которые приходят на наши матчи в Гамбурге, поддерживают и дают нам второй дом в этом городе".

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча между Шахтером и Антверпеном, который начнется в 19:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антверпен Шахтер Донецк Даниил Сикан

Статьи по теме

УПЛ: Днепр-1 обыграл Черноморец и расписание 16 тура УПЛ: Днепр-1 обыграл Черноморец и расписание 16 тура
Вратарь Шахтера просит подписать петицию о присвоении его брату звания Героя Украины посмертно Вратарь Шахтера просит подписать петицию о присвоении его брату звания Героя Украины посмертно
Шахтер и Антверпен рассудит арбитр, при котором украинские команды только проигрывали в официальных матчах Шахтер и Антверпен рассудит арбитр, при котором украинские команды только проигрывали в официальных матчах
Стала известна заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Антверпена Стала известна заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Антверпена
Помочь журналистам

Видео

Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец
Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:39
"Сильный соперник": Пушич назвал задачу Шахтера на матч с Антверпеном
Европа21:15
Цыганков в старте Жироны на матч с Атлетико, Довбик пропускает игру из-за травмы
Украина21:00
Невероятные голы Мирошниченко и Авагимяна в обзоре матча Днепр-1 - Черноморец
Европа20:40
Реал определился с будущим Анчелотти
Киберспорт20:25
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опережают NaVi
Украина20:07
УПЛ: Днепр-1 обыграл Черноморец и расписание 16 тура
Лига Чемпионов20:01
Сикан: Понимаем, что в матче с Антверпеном нужна только победа
Украина19:58
Бомбардиры УПЛ: Задерака и Кожушко делят первую строчку с Буяльским
Украина19:40
Таблица УПЛ: Днепр-1 закончил первую половину сезона лидером, Полесье в тройку лучших, Динамо - шестое
Формула 119:36
"Езди быстро, брат": "автор" известных цитат из Голливуда поддержал Цуноду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK