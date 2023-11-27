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Вратарь Шахтера просит подписать петицию о присвоении его брату звания Героя Украины посмертно

Для рассмотрения петиции осталось собрать всего несколько тысяч подписей.
Сегодня, 16:27
Дмитрий Ризнык / Getty Images
Дмитрий Ризнык / Getty Images

В сентябре этого года вратарь Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык потерял близкого ему человека.

Голкипер сообщил, что на войне с российскими оккупантами погиб его брат Сергей в результате минно-взрывной травмы, полученной возле села Новоегоровка Луганской области.

Теперь же футболист в Instagram просит помочь небезразличных людей помочь ему в присвоении звания его брату Героя Украины посмертно.

Соответствующая петиция была создана еще 19 сентября и за два месяца она собрала примерно 23 тысячи подписей. Для того, чтобы ее рассмотрели, нужно 25 тысяч подписей.

Помочь Ризныку и подписать данную петицию можно на соответствующем сайте электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины. Для сбора необходимого количества голосов осталось 22 дня.

Источник: скриншот

Напомним, что Дмитрий Ризнык в составе Шахтера готовится к матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Антверпена, который состоится во вторник, 28 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

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