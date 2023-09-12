Брат голкипера Шахтера погиб, обороняя Украину от российских оккупантов

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык в своих социальных сетях сообщил, что на войне с российскими оккупантами погиб его брат Сергей.

"Родненький, для тебя война окончилась. Мне больно и страшно это осозновать, что ты ушел, но ушел Героем".

"Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Україні! Героям Слава".

По информации Суспільне, Сергей Ризнык родился в 1989 году и проживал в Полтаве. Будучи в звании младшего сержанта, он погиб 7 сентября в результате минно-взрывной травмы, полученной возле села Новоегоровка Луганской области.

Напомним, что несколькими днями ранее стало известно, что на войне погиб брат защитника киевского динамо Александра Тымчика.

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