УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
Поляк Томаш Квятковски потерял назначение арбитром VAR на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Реал Сосьедад - Зальцбург, который состоится в среду, 29 ноября.
Польский рефери был отстранен УЕФА после работы видеоассистентом на вторничном поединке турнира между ПСЖ и Ньюкаслом (1:1), сообщает The Guardian.
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Квятковски в компенсированное время рекомендовал главному арбитру матча Шимону Марчиняку назначить пенальти в ворота английской команды, после того как мяч, отскочив от корпуса, угодил в руку защитнику "сорок" Тино Ливраменто. Килиан Мбаппе на 90+8 минуте реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки, чем спас парижан от поражения.
В будущем поединке поляка заменит немец Марко Фритц.
Напомним, на матче Лиги чемпионов Реал Сосьедад - Зальцбург буде работать украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.
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