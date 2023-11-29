УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл

Благодаря результативному удару с одиннадцатиметровой отметки парижане ушли от поражения.

ПСЖ получил право на пенальти за игру рукой Ливраменто / Getty Images

Поляк Томаш Квятковски потерял назначение арбитром VAR на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Реал Сосьедад - Зальцбург, который состоится в среду, 29 ноября.

Польский рефери был отстранен УЕФА после работы видеоассистентом на вторничном поединке турнира между ПСЖ и Ньюкаслом (1:1), сообщает The Guardian.

Читай также: Боруссия разобралась с Миланом и возглавила группу смерти, Ньюкасл упустил победу над ПСЖ

Квятковски в компенсированное время рекомендовал главному арбитру матча Шимону Марчиняку назначить пенальти в ворота английской команды, после того как мяч, отскочив от корпуса, угодил в руку защитнику "сорок" Тино Ливраменто. Килиан Мбаппе на 90+8 минуте реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки, чем спас парижан от поражения.

В будущем поединке поляка заменит немец Марко Фритц.

Напомним, на матче Лиги чемпионов Реал Сосьедад - Зальцбург буде работать украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!