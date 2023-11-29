iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл

Благодаря результативному удару с одиннадцатиметровой отметки парижане ушли от поражения.
Сегодня, 15:59
ПСЖ получил право на пенальти за игру рукой Ливраменто / Getty Images
ПСЖ получил право на пенальти за игру рукой Ливраменто / Getty Images

Поляк Томаш Квятковски потерял назначение арбитром VAR на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Реал Сосьедад - Зальцбург, который состоится в среду, 29 ноября.

Польский рефери был отстранен УЕФА после работы видеоассистентом на вторничном поединке турнира между ПСЖ и Ньюкаслом (1:1), сообщает The Guardian.

Читай также: Боруссия разобралась с Миланом и возглавила группу смерти, Ньюкасл упустил победу над ПСЖ

Квятковски в компенсированное время рекомендовал главному арбитру матча Шимону Марчиняку назначить пенальти в ворота английской команды, после того как мяч, отскочив от корпуса, угодил в руку защитнику "сорок" Тино Ливраменто. Килиан Мбаппе на 90+8 минуте реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки, чем спас парижан от поражения.

В будущем поединке поляка заменит немец Марко Фритц.

Напомним, на матче Лиги чемпионов Реал Сосьедад - Зальцбург буде работать украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа ньюкасл ПСЖ VAR

Статьи по теме

Спасительный гол Мбаппе и реализация от Исака в обзоре матча ПСЖ - Ньюкасл Спасительный гол Мбаппе и реализация от Исака в обзоре матча ПСЖ - Ньюкасл
Травмированного вратаря ПСЖ встретили овацией на Парк-де-Пренс Травмированного вратаря ПСЖ встретили овацией на Парк-де-Пренс
ПСЖ и Челси поборются за бразильского таланта ПСЖ и Челси поборются за бразильского таланта
В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Формула 118:32
В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти
Европа18:26
Челси отозвет юного таланта из аренды из клуба АПЛ
Биатлон17:55
Эстерсунд: Норвегия выиграла женскую эстафету, Украина вне топ-10
Европа17:53
Шевченко мог стать тренером европейского топ-клуба
Лига Чемпионов17:25
Экс-арбитр АПЛ заявил, что Ньюкасл ограбили
Европа17:22
Лидер Интера хочет продлить контракт с клубом
Европа17:15
Рух победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Бокс16:40
"Захочет расслабиться": Экс-чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату
Биатлон16:15
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на первом этапе Кубка мира
Лига Чемпионов15:59
УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK