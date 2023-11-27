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Украинские арбитры впервые за 25 лет получили назначение на матч Лиги чемпионов

Последний раз украинцы работали на поединке главного клубного турнира Европы еще в 1998 году.
Сегодня, 11:59
Николай Балакин / Getty Images
Николай Балакин / Getty Images

В среду, 29 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч, в котором испанский Реал Сосьедад примет австрийский Зальцбург.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым рефери станет Ярослав Козик.

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За систему VAR на матче будет отвечать поляк Томаш Квятковски, а его ассистентом будет турок Алпер Улусой.

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги чемпионов впервые за 25 лет. До этого впервые на поединке группового этапа главного европейского клубного турнира украинские судьи работали 16 сентября 1998 года, когда во на игре в Бильбао между местным Атлетиком и норвежским Русенборгом в роли главного арбитра выступил симферополец Василий Мельничук, который сейчас работает как наблюдатель арбитража УАФ.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Антверпен в Лиге чемпионов рассудит арбитр, при котором украинские команды только проигрывали в официальных матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зальцбург Реал Сосьедад Николай Балакин

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