Шахтер и Антверпен рассудит арбитр, при котором украинские команды только проигрывали в официальных матчах

Во вторник, 28 ноября, Шахтер в номинально домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов встретится с Антверпеном.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на будущий поединок украинской и бельгийской команд главным арбитром был назначен поляк Бартош Франковски.

Его ассистентами будут соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер, а четвертым рефери - Патрик Грицкевич.

Ответственным за систему VAR будет Марко Фриц из Германии, а его помощником станет Жером Бризар из Франции.

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Ранее Франковски четыре раза пересекался с украинскими командами. При его судействе в 2018 году полтавская Ворскла на групповом этапе Лиги Европы потерпела поражение 0:3 от лондонского Арсенала, а в следующем году Мариуполь был разгромлен 0:4 АЗ в квалификации того же турнира.

Также в 2019 году Франковски обслуживал поединок молодежной сборной Украины против Румынии в отборе к Евро-2021, в котором "сине-желтые" проиграли 0:3. Единственная победа для украинцев при его судействе значится в 2014 году, когда наша молодежка в товарищеском матче обыграла 2:0 турков.

Напомним, что матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов между Шахтером и Антверпеном будет сыгран на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Антверпен.

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