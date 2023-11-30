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Украинец показал две желтые карточки в матче Лиги чемпионов

Николай Балакин отсудил поединок главного европейского турнира.
Сегодня, 09:49
Балакин демонстрирует горчичник / Getty Images
Балакин демонстрирует горчичник / Getty Images

Арбитр Украинской Премьер-лиги Николай Балакин стал первым за 25 лет судьей, который представил нашу страну в матче Лиги чемпионов.

Он работал на матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между Реал Сосьедад и Зальцбургом.

Поединок закончился без голов, хотя хозяева из Испании и доминировали над своим соперником.

Балакин за весь матч зафиксировал 19 нарушений правил на две команды и показал две желтые карточки – по одной представителям обоих коллективов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов судья

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