Анчелотти выбрал испанца: Лунин остался в запасе на матч Унион - Реал
Карло усадил украинца, выпустив на поле Кепу.
В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на выезде сыграет с Унионом.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти огласил стартовый состав команды.
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Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а на поле с первых минут выйдет Кепа.
Матч Унион - Реал начнется в 22:00 по киевскому времени.
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