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Анчелотти выбрал испанца: Лунин остался в запасе на матч Унион - Реал

Карло усадил украинца, выпустив на поле Кепу.
Сегодня, 19:50
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на выезде сыграет с Унионом.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти огласил стартовый состав команды.

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Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а на поле с первых минут выйдет Кепа.

Матч Унион - Реал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны турнирные таблицы Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин Унион Берлин

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