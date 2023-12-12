Анчелотти выбрал испанца: Лунин остался в запасе на матч Унион - Реал

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на выезде сыграет с Унионом.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти огласил стартовый состав команды.

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Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а на поле с первых минут выйдет Кепа.

Матч Унион - Реал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны турнирные таблицы Лиги чемпионов.

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