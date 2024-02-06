Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 13.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 13 февраля, возвращается главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. Команды уже выступают на стадии плей-офф. В рамках игрового дня сыграют датский Копенгаген и английский Манчестер Сити.

Первый матч клубов пройдет в стране андердога, который постарается зацепиться за положительный результат, а затем успешно отыграть в Англии.

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Матч между Копенгагенном и Манчестер Сити пройдет на стадионе Паркен в Копенгагене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Копенгаген - Манчестер Сити

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Отметим, что в плей-офф датский коллектив вышел из группы со второго места, где были Бавария, Манчестер Юнайтед и Галатасарай. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла квартет с Лейпцигом, Янг Бойзом и Црвеной Звездой.

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