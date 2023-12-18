Какие шансы Лунина и Зинченко. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов
В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу.
Главным претендентом на чемпионство является Манчестер Сити - 26,82%. Второе место занимает мадридский Реал, в котором играет украинец Андрей Лунин - 15,27%. Тройку фаворитов замыкает мюнхенская Бавария - 12,33%.
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Отметим, что у Александра Зинченко с Арсеналом являются четвертыми в списке - 12,33%.
В 1/8 финала лондонцы сыграют с Порту, а Реал сойдется с Лейпцигом.
Первые матч состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля следующего года, а ответные матчи 5, 6, 12 и 13 марта.
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