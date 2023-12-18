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Какие шансы Лунина и Зинченко. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Opta оценил шансы всех команд на победу в турнире.
Вчера, 22:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу.

Главным претендентом на чемпионство является Манчестер Сити - 26,82%. Второе место занимает мадридский Реал, в котором играет украинец Андрей Лунин - 15,27%. Тройку фаворитов замыкает мюнхенская Бавария - 12,33%.

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Отметим, что у Александра Зинченко с Арсеналом являются четвертыми в списке - 12,33%.

В 1/8 финала лондонцы сыграют с Порту, а Реал сойдется с Лейпцигом.

Первые матч состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля следующего года, а ответные матчи 5, 6, 12 и 13 марта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

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