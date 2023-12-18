Раунд плей-офф Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки 1/8 финала главного еврокубка Старого Света.
В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Традиционно в плей-офф примут участие шестнадцать команд, которые заняли первые два места на групповом этапе соревнования.
В результате жеребьевки пары 1/8 финала Лиги чемпионов выглядят следующим образом:
- Порту (Португалия) - Арсенал (Англия)
- Наполи (Италия) - Барселона (Испания)
- ПСЖ (Франция) - Реал Сосьедад (Испания)
- Интер (Италия) - Атлетико (Испания)
- ПСВ (Нидерланды) - Боруссия Дортмунд (Германия)
- Лацио (Италия) - Бавария (Германия)
- Копенгаген (Дания) - Манчестер Сити (Англия)
- РБ Лейпциг (Германия) - Реал Мадрид (Испания)
Первые матчи раунда пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные - 5, 6, 12 и 13 марта 2024 года.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с материалом, посвященному анализу наших прогнозов группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.
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