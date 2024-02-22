Арнаутович и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Команию им составили Джоуи Верман и Вендерсон Галено.

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

За престижную награду поборються четыре футболиста, среди которых два игрока, чей гол оказался победным.

Марко Арнаутович и Вендерсон Галено точными ударами подарили своим командам преимущество перед ответными встречами.

Также на награду претендуют Роберт Левандовски и Джоуи Верман.

Проголосовать за фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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