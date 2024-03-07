Манчестер Сити - Копенгаген: видео голов матча Лиги чемпионов 06.03.2024

Англичане спокойно обыграли соперника, выбив его из розыгрыша турнира.

В среду, 6 марта, на Этихаде в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись Манчестер Сити и Копенгаген.

На 5-й минуте поединка "горожане" вышли вперед:Мануэль Аканджи точным ударом ногой замкнул подачу Хулиана Альвареса с углового. Спустя несколько минут хозяева поля удвоили преимущество - Альварес к ассисту добавил гол.

В середине первого тайма Мохамед Эльюнусси сократил отставание датчан в счете. Однако уже в добавленное к первому тайму время Эрлинг Холанд вернул своей команде преимущество в два мяча.

Вашему вниманию видео всех голов матча Мачнестер Сити - Копенгаген в Лиге чемпионов:

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Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 (по сумме двух матчей 6:2)

Голы: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 - Эльюнусси, 29.

Ожидаемые голы (xG): 0,61 - 0,95

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 5 - 9

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Аканджи, Диаш (Стоунз, 68), Гвардиол - Родри (Гомес, 46), Ковачич, Нунес (Хэмилтон, 74), Альварес, Бобб - Холанд (Райт, 88).

Копенгаген: Грабара - Анкерсен, Йелерт (Мелинг, 78), Вавро, Маккенна, Дикс - Фрохольдт (Маттссон, 58), Оскарссон (Корнелиус, 68), Клем (Хойлунд, 68) - Ашури (Барджи, 58), Эльюнусси.

Предупреждение: Корнелиус, Маттссон.

Источник: MEGOGO

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